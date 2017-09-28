"Манчестер Юнайтед" теряет Мартиаля

Теги манчестер юнайтедантони мартиаль

"Манчестер Юнайтед" теряет Мартиаля

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль травмировался в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.

Как сообщает The Telegraph, 21-летний француз получил повреждение бедра, вследствие чего был заменён на 72-й минуте встречи.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления Мартиаля станут известны после прохождения медобследования, однако, вероятнее всего, он пропустит субботний матч "МЮ" против "Кристал Пэлас". 

Не пропустите: Из России с любовью: агент Лукаку снова в деле. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Челси 6 13
4 Тоттенхэм 6 11
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Хаддерсфилд Таун 6 9
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Саутгемптон 6 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
14 Эвертон 6 7
15 Суонси Сити 6 5
16 Сток Сити 6 5
17 Лестер Сити 6 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов