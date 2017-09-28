"Манчестер Юнайтед" теряет Мартиаля

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль травмировался в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.

Как сообщает The Telegraph, 21-летний француз получил повреждение бедра, вследствие чего был заменён на 72-й минуте встречи.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления Мартиаля станут известны после прохождения медобследования, однако, вероятнее всего, он пропустит субботний матч "МЮ" против "Кристал Пэлас".

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