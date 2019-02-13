"Манчестер Юнайтед" теряет Мартиаля и Лингарда

"Манчестер Юнайтед" потерял из-за травм сразу двух своих атакующих игроков - Антони Мартиаля и Джесси Лингарда.

Оба футболиста во время матча Лиги Чемпионов с ПСЖ получили мышечные повреждения, степень серьёзности которых пока неизвестна. Их сроки восстановления будут определены по итогам медобследования.

26-летний Лингард в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 27 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

23-летний Мартиаль в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 28 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

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