"Манчестер Юнайтед" теряет Погба

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"Манчестер Юнайтед" теряет Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба из-за травмы выбыл из строя на небольшой срок.

По словам главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера, у француза произошел спазм спины, однако он должен вернуться к тренировкам уже в начале следующей недели.

Из-за проблем со здоровьем звёздный футболист пропустит сегодняшний матч Международного Кубка Чемпионов против "Милана".

Напомним, что за Погба по-прежнему охотится "Реал", который рассчитывает купить его до 8 августа. Не исключено, что повреждение игрока - это лишь предлог для ведения переговоров с королевским клубом.

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