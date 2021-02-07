"Манчестер Юнайтед" теряет Погба

Теги манчестер юнайтедполь погбатравмыэвертон

"Манчестер Юнайтед" теряет Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба травмировался в игре против "Эвертона".

Футболист почувствовал дискомфорт в районе квадрицепцса и был заменен на Фреда на 39-й минуте встречи.

В текущем сезоне Погба провел 28 игр, забил четыре гола и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Погба может покинуть клуб грядущим летом.

Читайте также: Погба признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"

Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов