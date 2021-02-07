"Манчестер Юнайтед" теряет Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба травмировался в игре против "Эвертона".

Футболист почувствовал дискомфорт в районе квадрицепцса и был заменен на Фреда на 39-й минуте встречи.

В текущем сезоне Погба провел 28 игр, забил четыре гола и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Погба может покинуть клуб грядущим летом.

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