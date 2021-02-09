Сульшер назвал сроки восстановления Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит несколько недель из-за повреждения.
Как сообщил главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер, лучший игрок команды в январе травмировал мышцу бедра.
Проблемы со здоровьем у звёздного француза возникли в ходе матча с "Эвертоном" (3:3).
В текущем сезоне Погба провёл за "МЮ" 28 игр, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" присматривается к защитнику "РБ Лейпциг" Конате. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|27
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