Сульшер назвал сроки восстановления Погба

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Сульшер назвал сроки восстановления Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит несколько недель из-за повреждения.

Как сообщил главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер, лучший игрок команды в январе травмировал мышцу бедра.

Проблемы со здоровьем у звёздного француза возникли в ходе матча с "Эвертоном" (3:3).

В текущем сезоне Погба провёл за "МЮ" 28 игр, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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