"Манчестер Юнайтед" теряет Погба

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 34-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" и был заменен уже на 10-й минуте. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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