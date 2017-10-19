"Манчестер Юнайтед" теряет Рэшфорда

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

"Манчестер Юнайтед" теряет Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против "Бенфики" (1:0), в котором он забил единственный гол.

"Я думал, что у Рэшфорда случились только судороги. Но похоже, что он почувствовал боль в колене. Надеюсь, что ничего страшного не произошло", - сказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью в интервью BT Sport.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 19-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Три игрока "Манчестер Юнайтед" набрали не менее 10 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов