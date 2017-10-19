"Манчестер Юнайтед" теряет Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против "Бенфики" (1:0), в котором он забил единственный гол.

"Я думал, что у Рэшфорда случились только судороги. Но похоже, что он почувствовал боль в колене. Надеюсь, что ничего страшного не произошло", - сказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью в интервью BT Sport.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 19-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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