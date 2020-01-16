"Манчестер Юнайтед" теряет Рэшфорда

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд травмировался в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (1:0).

Футболист появился на поле на 64-й минуте игры, однако вынужден был попросить замену спустя 15 минут. Отмечается, что игрока беспокоила спина.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 31 игру, в которых отметился 19 голами и 6 ассистами.

В 1/16 финала Кубка Англии "МЮ" предстоит сыграть против победителя пары "Уотфорд" - "Транмир Роверс".

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