"Манчестер Юнайтед" теряет Рэшфорда
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд травмировался в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (1:0).
Футболист появился на поле на 64-й минуте игры, однако вынужден был попросить замену спустя 15 минут. Отмечается, что игрока беспокоила спина.
В текущем сезоне Рэшфорд провел 31 игру, в которых отметился 19 голами и 6 ассистами.
В 1/16 финала Кубка Англии "МЮ" предстоит сыграть против победителя пары "Уотфорд" - "Транмир Роверс".
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|Команда
|М
|О
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|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14