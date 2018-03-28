"Манчестер Юнайтед" теряет Ромеро

Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Серхио Ромеро травмировался в товарищеском матче против Испании.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 31-летнего стража ворот станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Ромеро сыграл за "МЮ" всего 9 матчей, в которых пропустил 4 гола.

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