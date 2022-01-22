"Манчестер Юнайтед" теряет Роналду

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"Манчестер Юнайтед" теряет Роналду

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду испытывает проблемы с шеей, сообщает пресс-служба клуба.

В связи с этим 36-летний футболист рискует не сыграть с "Вест Хэмом". Матч состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

В текущем сезоне звёздный португалец сыграл за "МЮ" 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, что в предыдущей игре Роналду эмоционально отреагировал на свою замену. Возможно, у него возник конфликт с главным тренером "красных дьяволов" Ральфом Рангником.

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