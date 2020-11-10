"Манчестер Юнайтед" теряет Шоу

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"Манчестер Юнайтед" теряет Шоу

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около шести недель. Эту травму защитник получил в матче 8-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (3:1).

В нынешнем сезоне 25-летний Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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