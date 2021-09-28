"Манчестер Юнайтед" теряет своего капитана
Фото: инстаграм Магуайра/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" может потерять двух защитников перед матчем с "Вильярреалом" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Капитан команд Харри Магуайр и защитник Люк Шоу были заменены в игре АПЛ против "Астон Виллы" (0:1) 25 сентября, при этом Шоу ушел с поля еще в первом тайме.
По словам главного тренера "Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера, Магуайр пропустит окол двух недель по причине повреждения голени.
Но Шоу, по словам специалиста, может вернуться в состав к завтрашней игре.
Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреалом" пройдет 29 сентября, начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18