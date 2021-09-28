"Манчестер Юнайтед" теряет своего капитана

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"Манчестер Юнайтед" теряет своего капитанаФото: инстаграм Магуайра/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может потерять двух защитников перед матчем с "Вильярреалом" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Капитан команд Харри Магуайр и защитник Люк Шоу были заменены в игре АПЛ против "Астон Виллы" (0:1) 25 сентября, при этом Шоу ушел с поля еще в первом тайме.

По словам главного тренера "Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера, Магуайр пропустит окол двух недель по причине повреждения голени.

Но Шоу, по словам специалиста, может вернуться в состав к завтрашней игре.

Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреалом" пройдет 29 сентября, начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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