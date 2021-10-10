"Манчестер Юнайтед" теряет Варана

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"Манчестер Юнайтед" теряет Варана

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Рафаэль Варан выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в финальном матче Лиги наций против сборной Испании и был заменен в конце первого тайма. В ближайшее время француз пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 28-летний Варан провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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