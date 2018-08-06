"Манчестер Юнайтед" торгует защитника "Баварии"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенджером боатенг

"Манчестер Юнайтед" торгует защитника "Баварии""Манчестер Юнайтед" торгует защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует Sport Bild.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" активно ведут переговоры с немецким грандом по трансферу их 29-летнего бека. Манкунианцы рассчитывают закрыть трансфер немца в ближайшие дни - до 9-го августа, когда в Англии закрывается трансферное окно.

Напомним, Моуринью громко высказался о составе "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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