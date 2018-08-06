"Манчестер Юнайтед" торгует защитника "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" торгует защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует Sport Bild.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" активно ведут переговоры с немецким грандом по трансферу их 29-летнего бека. Манкунианцы рассчитывают закрыть трансфер немца в ближайшие дни - до 9-го августа, когда в Англии закрывается трансферное окно.

Напомним, Моуринью громко высказался о составе "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru