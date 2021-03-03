"Манчестер Юнайтед" требует у "Интера" Мартинеса в качестве компенсации за несвоевременную выплату бонуса за трансфер Лукаку

"Интер" не смог вовремя заплатить "Манчестер Юнайтед" бонусы в размере 5 млн евро за трансфер нападающего Ромелу Лукаку, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, в договоре есть пункт, согласно которому миланцы обязаны проводить все платежи в установленное время. В ином случае, "Интер" обязан незамедлительно выплатить "Манчестер Юнайтед" всю оставшуюся сумму трансфера. На данный момент итальянцы должны за переход Лукаку 50 млн евро из 74.

Сообщается, что в качестве компенсации "манкунианцы" хотят, чтобы "нерадзурри" отпустили в Манчестер нападающего Лаутаро Мартинеса или защитника Милана Шкриньяра.