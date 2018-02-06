"Манчестер Юнайтед" требует у "Реала" 135 миллионов евро за Де Хеа

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" требует у "Реала" 135 миллионов евро за Де Хеа

"Реал" не оставляет попыток приобрести испанского вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает OK Diario.

По сведениям издания, испанский клуб хочет купить голкипера летом. Впрочем сделать это будет нелегко, так как манкунианцы просят за него 135 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний Де Хеа провел за "МЮ" 31 матч и пропустил 21 гол. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Не пропустите: "Реал" проиграл четыре матча в Лиге Чемпионов без Карвахаля, в два раза больше, чем с ним в составе. | http://soccernews.ru

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