"Манчестер Юнайтед" требует у "Реала" более 180 миллионов евро за Погба
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, английский клуб оценивает футболиста в 187 миллионов евро. Впрочем, эта сумма слишком велика для "Реала", который собирается купить нападающего "Челси" Эдена Азара, который также обойдется более, чем в 100 миллионов евро.
В связи с этим, королевский клуб готов заплатить за Погба 112 миллионов евро, что, скорее всего, не устроит "МЮ", купившего хавбека у "Ювентуса" в 2017 году за 105 миллионов.
В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Погба хочет зарабатывать в "Реале" 24 миллиона в год.
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|Команда
|М
|О
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|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кардифф Сити
|37
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|Хаддерсфилд Таун
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