"Манчестер Юнайтед" требует у "Реала" более 180 миллионов евро за Погба



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб оценивает футболиста в 187 миллионов евро. Впрочем, эта сумма слишком велика для "Реала", который собирается купить нападающего "Челси" Эдена Азара, который также обойдется более, чем в 100 миллионов евро.

В связи с этим, королевский клуб готов заплатить за Погба 112 миллионов евро, что, скорее всего, не устроит "МЮ", купившего хавбека у "Ювентуса" в 2017 году за 105 миллионов.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2021 года.

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