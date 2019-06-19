"Манчестер Юнайтед" убедил Мату остаться в клубе

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"Манчестер Юнайтед" убедил Мату остаться в клубе

Испанский полузащитник Хуан Мата продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, стороны практически договорились о подписании нового контракта.

Напомним, что действующий договор 31-летнего футболиста с "красными дьяволами" истекает 30 июня.

Мата выступает за "МЮ" с 2014 года, сыграл 218 матчей, забил 45 голов и сделал 37 ассистов.

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