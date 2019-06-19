"Манчестер Юнайтед" убедил Мату остаться в клубе
Испанский полузащитник Хуан Мата продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, стороны практически договорились о подписании нового контракта.
Напомним, что действующий договор 31-летнего футболиста с "красными дьяволами" истекает 30 июня.
Мата выступает за "МЮ" с 2014 года, сыграл 218 матчей, забил 45 голов и сделал 37 ассистов.
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|38
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|Тоттенхэм
|38
|71
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
|38
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|Бернли
|38
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|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
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