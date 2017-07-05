"Манчестер Юнайтед" удалось "сбить" цену на Морату
"Манчестер Юнайтед" таки удалось сбить цену на форварда мадридского "Реала" Альваро Морату, информирует AS.
По сведениям издания, королевский клуб согласился отпустить своего 24-летнего нападающего за 74 миллиона евро. Несмотря на то, что изначально "сливочные" хотели получить за своего игрока 90, а чуть позже 80 миллионов евро, руководство "Реала" все же пошло на уступки "красным дьяволам". Ожидается, что трансфер Мораты официально будет оформлен уже на этой неделе.
Напомним, ранее появилась информация, что королевский клуб отклонил улучшенное предложение "Манчестер Юнайтед" по Морате. | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Мораты
-
Сарсания: "Зенит" готов расстаться с четырьмя футболистами"
-
Данило остался недоволен решением Переса
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Лукаку
-
Пике: "Игра с Месси - это лучший опыт"
-
Клиши прибыл в Турцию для переговоров с "Истанбул ББ"
-
Гончаренко доволен работой ЦСКА на сборах
-
Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ
-
Сарсания рассказал о трансферных целях "Зенита"
-
Коноплянку зовут в "Интер"
-
Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
-
Мората согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
Петраков продлил контракт с "Томью"
-
Де Гузман стал игроком франкфуртского "Айнтрахта"
-
Подольски представлен в качестве игрока "Виссел Кобе"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался Лукаку
-
Юсупов переходит в "Ростов"
-
Киммих: "В "Баварии" нужно не давать себя в обиду"
-
Лев советует Горетцке не уходить из "Шальке"
-
Торрес: "С удовольствием останусь в "Атлетико" на еще один год"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24