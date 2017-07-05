"Манчестер Юнайтед" удалось "сбить" цену на Морату

"Манчестер Юнайтед" таки удалось сбить цену на форварда мадридского "Реала" Альваро Морату, информирует AS.

По сведениям издания, королевский клуб согласился отпустить своего 24-летнего нападающего за 74 миллиона евро. Несмотря на то, что изначально "сливочные" хотели получить за своего игрока 90, а чуть позже 80 миллионов евро, руководство "Реала" все же пошло на уступки "красным дьяволам". Ожидается, что трансфер Мораты официально будет оформлен уже на этой неделе.

Напомним, ранее появилась информация, что королевский клуб отклонил улучшенное предложение "Манчестер Юнайтед" по Морате. | soccernews.ru