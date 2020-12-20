"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Лидс" в матче АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Лидс" в матче АПЛ

В рамках 14-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Лидсом".

Одержанная победа позволила "МЮ" подняться на седьмую позицию.

"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 6:2

Голы: Мактомини, 2 - 1:0, Мактомини, 3 - 2:0, Бруну Фернандеш, 20 - 3:0, Линделеф, 37 - 4:0, Купер, 41 - 4:1, Джеймс, 66 - 5:1, Бруну Фернандеш (пен), 70 - 6:1, Даллас, 73 - 6:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу (Теллес, 60), Линделеф, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 71), Мактомини, Марсьяль, Рэшфорд (Кавани, 71).

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Даллас, Купер (Дэвис, 72), Клих (Шеклтон, 46), Харрисон, Алиоски, Филлипс (Стрейк, 46), Рафинья, Бэмфорд, Родриго.

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