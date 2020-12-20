"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Лидс" в матче АПЛ
В рамках 14-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Лидсом".
Одержанная победа позволила "МЮ" подняться на седьмую позицию.
"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 6:2
Голы: Мактомини, 2 - 1:0, Мактомини, 3 - 2:0, Бруну Фернандеш, 20 - 3:0, Линделеф, 37 - 4:0, Купер, 41 - 4:1, Джеймс, 66 - 5:1, Бруну Фернандеш (пен), 70 - 6:1, Даллас, 73 - 6:2
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу (Теллес, 60), Линделеф, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 71), Мактомини, Марсьяль, Рэшфорд (Кавани, 71).
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Даллас, Купер (Дэвис, 72), Клих (Шеклтон, 46), Харрисон, Алиоски, Филлипс (Стрейк, 46), Рафинья, Бэмфорд, Родриго.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18