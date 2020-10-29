"Манчестер Юнайтед" уничтожил "РБ Лейпциг"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 5:0. Победу английскому клубу принесли хет-трик Маркуса Рэшфорда, а также голы Мэйсона Гринвуда и Антони Марсьяля.

"Манчестер Юнайтед" занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав шесть очков. "РБ Лейпциг" с тремя очками занимает третью позицию.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "РБ Лейпциг" Германия - 5:0 (1:0)

Голы: Гринвуд, 21 - 1:0, Рэшфорд, 74 - 2:0, Рэшфорд, 78 - 3:0, Марсьяль, 87 (с пенальти) - 4:0, Рэшфорд, 90 - 5:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака (Туанзебе, 81), Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Погба (Кавани, 81), ван де Бек (Бруну Фернандеш, 68), Матич (Мактомини, 63), Гринвуд (Рэшфорд, 63), Марсьяль.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Забитцер, 63), Конате, Упамекано, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку (Серлот, 65), Форсберг, Кампль (Клюйверт, 76), Хальстенберг, Поульсен.

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