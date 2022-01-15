"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Астон Виллой"
Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 2:2.
Манкунианцы к середине второго тайма повели с разницей в два мяча благодаря дублю Бруну Фернандеша. Впрочем, хозяева сумели уйти от поражения, отличились Джейкоб Рэмзи и Филиппе Коутиньо.
"Манчестер Юнайтед", набрав 32 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 23 очками поднялась на 13-ю позицию.
"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" - 2:2 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш, 6 - 0:1, Бруну Фернандеш, 67 - 0:2, Рэмзи, 77 - 1:2, Коутиньо, 82 - 2:2
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса (Хоз, 46), Динь, Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Буэндиа, Ингз (Чуквуэмека, 76), Уоткинс.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 89), Кавани, Гринвуд (Лингард, 89), Эланга (Санчо, 78).
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
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