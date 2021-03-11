"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Миланом" в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Миланом".

В начале второго тайма счет открыл Амад Диалло, но в компенсированное время равновесие восстановил Симон Кьер.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Милан" Италия - 1:1 (0:0)

Голы: Диалло, 50 - 1:0, Кьер, 90+2 - 1:1

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 74), Магуайр, Теллес, Бруну Фернандеш (Фред, 74), Джеймс (Шоу, 74), Мактомини, Матич, Гринвуд, Марсьяль (Диалло, 46).

"Милан": Доннарумма, Томори, Диогу Далот, Кьер, Калабрия (Калулу, 74), Мейте, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69), Рафаэл Леау.

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