"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Миланом" в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Миланом".
В начале второго тайма счет открыл Амад Диалло, но в компенсированное время равновесие восстановил Симон Кьер.
"Манчестер Юнайтед" Англия – "Милан" Италия - 1:1 (0:0)
Голы: Диалло, 50 - 1:0, Кьер, 90+2 - 1:1
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 74), Магуайр, Теллес, Бруну Фернандеш (Фред, 74), Джеймс (Шоу, 74), Мактомини, Матич, Гринвуд, Марсьяль (Диалло, 46).
"Милан": Доннарумма, Томори, Диогу Далот, Кьер, Калабрия (Калулу, 74), Мейте, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69), Рафаэл Леау.
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