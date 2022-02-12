"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном", Роналду снова не забил

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"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном", Роналду снова не забил

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счётом 1:1.

Хозяева поля вышли вперёд в середине первого тайма усилиями Джейдона Санчо, а сразу после перерыва "святые" отыгрались благодаря голу Че Адамса.

Нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду продлил серию без забитых мячей до шести встреч.

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" - 1:1

Голы: 1:0 – 21 Санчо, 1:1 – 48 Адамс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Эланга, 76), Роналду, Рэшфорд (Лингард, 82), Санчо.

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси (Ливраменто, 71), Ромеу (Диалло, 90), Уорд-Проуз, Адамс, Броя.

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