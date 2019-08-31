"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

В рамках четвёртого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счётом 1:1.

"Красные дьяволы" вышли вперёд на 10-й минуте благодаря голу Дэниэла Джеймса, однако ближе к середине второго тайма "свтяые" отыгрались усилиями Янника Вестергора.

С 73-й минуты у "МЮ" было численное преимущество после удаления Кевина Данзо, но дожать соперника подопечные Уле Гуннара Сульшера не сумели.

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голы: Джеймс, 10 - 0:1, Вестергор, 58 - 1:1.

"Саутгемптон": Ганн, Данзо, Соареш, Беднарек, Вестергор, Буфаль (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Янг, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Джеймс, Мата (Матич, 68), Перейра (Лингард, 68), Мактомини (Гринвуд, 82), Рэшфорд.

Удаление: Данзо (73).

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