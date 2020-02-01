"Манчестер Юнайтед" усилился нигерийским форвардом

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"Манчестер Юнайтед" усилился нигерийским форвардом

Нападающий "Шанхай Шенхуа" Одион Игало перешёл в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

"Красные дьяволы" взяли в аренду 30-летнего футболиста до лета. Другие детали сделки пока неизвестны.

Рыночная стоимость нигерийца, который уже выступал в АПЛ за "Уотфорд" с 2014 по 2017 год, оценивается в 6,5 миллионов евро.

"Шанхай Шенхуа" купил Игало в феврале 2019 года и с тех пор форвард забил 10 голов в 19 матчах.

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