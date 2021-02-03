"Манчестер Юнайтед" усилит охрану дома Мартиаля после угроз семье футболиста

"Манчестер Юнайтед" намерен обеспечить безопасность форварда Антони Мартиаля.

По сведениям Daily Mail, в последнее время игрок и его супруга неоднократно получали в соцсетях смертельные угрозы, а также расистские оскорбления.

Поэтому руководство "МЮ" решило помочь футболисту в обеспечении безопасности его дома.

Напомним, что ранее в соцсетях прошла волна расизма, жертвами которой стали Маркус Рэшфорд и Аксель Туанзебе, защитник "Челси" Рис Джеймс и игрок "Вест Бромвича" Ромейн Сойерс.

В текущем сезоне Мартиаль провел 29 игр, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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