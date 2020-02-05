"Манчестер Юнайтед" усилит охрану вице-президента Вудворда

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"Манчестер Юнайтед" усилит охрану вице-президента Вудворда

"Манчестер Юнайтед" планирует усилить меры безопасности исполнительного директора клуба Эда Вудворда после того, как на его дом напали фанаты, передает The Times.

По данным источника, руководство клуба опасается новых нападений, поэтому хочет усилить охрану функционера.

Напомним, 29 января, фанатская группировка напала на дом вице-президента. Болельщики скандировали неприличные и уничижительные кричалки о том, что директор умрёт.

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