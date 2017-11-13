"Манчестер Юнайтед" усилится полузащитником "РБ Лейпциг"

Теги манчестер юнайтедрб лейпцигэмиль форсберг

"Манчестер Юнайтед" усилится полузащитником "РБ Лейпциг"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен усилить свою команду шведским полузащитником "РБ Лейпциг" Эмилем Форсбергом.

Как сообщает источник, наставник хотел бы приобрести его в летнее трансферное окно.

Португальский специалист лично следил за действиями футболиста в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира между сборными Швеции и Италии (1:0).

В текущем сезоне Форсберг сыграл в девяти матчах, отметившись двумя голевыми передачами.  | soccernews.ru

комментарии
Арчи

Защитником??!! может полузащитником....плеймейкер же по амплуа

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