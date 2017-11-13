"Манчестер Юнайтед" усилится полузащитником "РБ Лейпциг"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен усилить свою команду шведским полузащитником "РБ Лейпциг" Эмилем Форсбергом.

Как сообщает источник, наставник хотел бы приобрести его в летнее трансферное окно.

Португальский специалист лично следил за действиями футболиста в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира между сборными Швеции и Италии (1:0).

В текущем сезоне Форсберг сыграл в девяти матчах, отметившись двумя голевыми передачами. | soccernews.ru