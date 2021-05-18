"Манчестер Юнайтед" установил худший результат по пропущенным мячам дома за 58 лет

Фото: твиттер "МЮ"/Автор неизвестен

В 37-м туре АПЛ "МЮ" сыграл в ничью с "Фулхэмом" (1:1). Это был последний домашний матч для команды Сульшера в этом сезоне.

Пропущенный в этой игре гол стал 28-м в 19 матчах на своем поле в этом сезоне для манкунианцев.

Это худший результат "красных дьяволов" с сезона 1962/63, когда был установлен клубный рекорд по этому показателюю. В том сезоне "Юнайтед" пропустили 38 голов на своем поле.

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