"Манчестер Юнайтед" установил худший результат по пропущенным мячам дома за 58 лет

Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" установил худший результат по пропущенным мячам дома за 58 летФото: твиттер "МЮ"/Автор неизвестен

В 37-м туре АПЛ "МЮ" сыграл в ничью с "Фулхэмом" (1:1). Это был последний домашний матч для команды Сульшера в этом сезоне.

Пропущенный в этой игре гол стал 28-м в 19 матчах на своем поле в этом сезоне для манкунианцев.

Это худший результат "красных дьяволов" с сезона 1962/63, когда был установлен клубный рекорд по этому показателюю. В том сезоне "Юнайтед" пропустили 38 голов на своем поле.

Также не пропустите: "Мальорка" вернулась в Примеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" объявила об уходе трех легендарных игроков

"Бавария" объявила об уходе трех легендарных игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов