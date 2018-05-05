"Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд

Теги манчестер юнайтедбрайтон & хоув альбионхаддерсфилд таунньюкасл юнайтед

"Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд

"Манчестер Юнайтед", проиграв в 37-м туре АПЛ "Брайтону", установил клубный антирекорд.

В текущем чемпионате "красные дьяволы" уступили на выезде всем новичкам Премьер-лиги - "Ньюкаслу" (0:1), "Хаддерсфилду" (1:2) и "Брайтону" (0:1).

Как сообщает Gracenote Live, "МЮ" впервые в истории потерпел поражения в гостях от всех трёх команд-новичков АПЛ в рамках одного сезона.
 
Не пропустите: Моуринью прокомментировал поражение от "Брайтона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов