"Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд

"Манчестер Юнайтед", проиграв в 37-м туре АПЛ "Брайтону", установил клубный антирекорд.

В текущем чемпионате "красные дьяволы" уступили на выезде всем новичкам Премьер-лиги - "Ньюкаслу" (0:1), "Хаддерсфилду" (1:2) и "Брайтону" (0:1).

Как сообщает Gracenote Live, "МЮ" впервые в истории потерпел поражения в гостях от всех трёх команд-новичков АПЛ в рамках одного сезона.



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