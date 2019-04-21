"Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии проиграл "Эвертону" со счетом 0:4.

После этого матча в пассиве манкунианцев стало 48 пропущенных голов в нынешнем сезоне, что является клубным антирекордом с 1992 года, когда была создана английская Премьер-лига.

Ранее "МЮ" пропускал по 45 голов в сезонах-1999/00 и 2001/02.

После 35 туров "дьяволы" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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