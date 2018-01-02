"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд АПЛ

Теги манчестер юнайтедэвертон

"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд АПЛ

В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде выиграл у "Эвертона" со счётом 2:0.

Как сообщает Gracenote Live, "красные дьяволы" взяли верх над "ирисками" в 35-й раз в матчах Премьер-лиги - это новый рекорд турнира по победам над одним соперником.

Стоит отметить, что "МЮ" превзошёл своё же достижение - 34 победы над "Астон Виллой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов