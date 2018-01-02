"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд АПЛ

В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде выиграл у "Эвертона" со счётом 2:0.

Как сообщает Gracenote Live, "красные дьяволы" взяли верх над "ирисками" в 35-й раз в матчах Премьер-лиги - это новый рекорд турнира по победам над одним соперником.

Стоит отметить, что "МЮ" превзошёл своё же достижение - 34 победы над "Астон Виллой". | http://soccernews.ru