"Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на Мартиаля для "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на своего вингера Антони Мартиаля для лондонского "Тоттенхэма", информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" вполне могут продать 22-летнего француза конкурентам, если "шпоры" заплатят за него не менее 115-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" ведет борьбу с тремя итальянскими грандами за защитника "Атлетико". | soccernews.ru