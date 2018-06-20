"Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на Мартиаля для "Тоттенхэма"

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмантони мартиаль

"Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на Мартиаля для "Тоттенхэма""Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на своего вингера Антони Мартиаля для лондонского "Тоттенхэма", информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" вполне могут продать 22-летнего француза конкурентам, если "шпоры" заплатят за него не менее 115-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" ведет борьбу с тремя итальянскими грандами за защитника "Атлетико". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов