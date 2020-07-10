"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ

"Манчестер Юнайтед" по итогам матча с "Астон Виллой" стал автором уникального достижения.

"Красные дьяволы" - первая команда в истории АПЛ, выигравшая 4 матча подряд с разницей как минимум в 3 гола.

Ранее никому не удавалось добиться подобного в эпоху Премьер-лиги (с 1992 года).

"МЮ" разгромил "Астон Виллу" со счетом 3:0, а ранее победил "Шеффилд Юнайтед" (3:0), "Брайтон" (3:0) и "Борнмут" (5:2).

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