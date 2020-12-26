"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ

"Манчестер Юнайтед" переписал историю английской Премьер-лиги, сообщает Gracenote Live.

"Красные дьяволы" в 11 выездных матчах чемпионата подряд забили не менее двух голов, серия продлилась сегодня в игре с "Лестером" (2:2).

Это рекордный показатель для эпохи АПЛ (после 1992 года).

Если брать во внимание всю историю высшего дивизиона Англии, то "МЮ" имеет лучшую серию с 1959 года.

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