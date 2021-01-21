"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз переписал историю английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, "красные дьяволы" стали рекордсменами турнира по волевым победам.

Матч с "Фулхэмом" стал для "МЮ" 94-м в АПЛ, в котором команда выиграла, пропустив при этом первой.

Только в нынешнем сезоне подопечные Уле Гуннара Сульшера добыли 7 таких побед в чемпионате.

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