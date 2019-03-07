"Манчестер Юнайтед" установил рекорд Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов на выезде обыграл ПСЖ со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал.

Англичане стали первым клубом, который сумел пройти в следующую стадию после домашнего поражения со счетом 0:2 в первой встрече.

Напомним, что в матче с ПСЖ решающий гол на 92-й минуте забил Маркус Рэшфорд.

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