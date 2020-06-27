"Манчестер Юнайтед" установил рекорд по выходам в полуфинал Кубка Англии

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"Манчестер Юнайтед" установил рекорд по выходам в полуфинал Кубка Англии

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в экстра-таймах одолел "Норвич" (2:1) и вышел в полуфинал турнира.

Как сообщает Squawka Football, "красные дьяволы" в 30-й раз вышли в полуфинал Кубка Англии и установили новый рекорд, опередив по этому показателю "Арсенал" (29 выходов в полуфинал).

Отметим, что у "Арсенала" есть шанс снова сравняться с "МЮ". 28 июня "канониры" поборются за выход в 1/2 финала с "Шеффилд Юнайтед".

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"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии

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