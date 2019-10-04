"Манчестер Юнайтед" установил вечный клубный антирекорд в Лиге Европы

"Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд в Лиге Европы, который будет невозможно побить.

Впервые в истории турнира "красные дьяволы" ни разу не пробили в створ ворот соперника в отдельно взятом матче.

Произошло это в поединке второго тура группового этапа ЛЕ против "АЗ Алкмаара", который завершился нулевой ничьей.

Напомним, что "МЮ" в двух играх набрал 4 очка и делит лидерство в группе с "Партизаном".

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