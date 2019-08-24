"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас" и другие результаты 3-го тура АПЛ
Представляем результаты 3-го тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 1:2
Голы: Айю, 32 - 0:1, Джеймс, 89 - 1:1, ван Анхолт, 90 - 1:2
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Шоу (Янг, 34), Магуайр, Уан-Биссака, Мактомини (Мата, 85), Погба, Джеймс, Лингард (Гринвуд, 56), Марсьяль, Рэшфорд.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Келли, Макартур, Шлупп (Таунсенд, 80), Миливоевич, Куяте (Маккарти, 83), Заа, Айю (Бентеке, 75).
"Брайтон" - "Саутгемптон" 0:2
Голы: Дженепо, 55 - 0:1, Редмонд, 90 - 0:2
"Брайтон": Райан, Берн, Данк, Даффи, Монтойя, Марч (Локадия, 68), Стивенс (Гросс, 78), Проппер, Троссард, Мопе (Мюррей, 74), Андоне.
"Саутгемптон": Ганн, Беднарек, Вестергор, Данзо, Валери (Дженепо, 53), Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Редмонд, Адамс (Буфаль, 80), Ингз (Армстронг, 84).
"Шеффилд Юнайтед" - "Лестер" 1:2
Голы: Варди, 38 - 0:1, Макберни, 62 - 1:1, Барнс, 70 - 1:2
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Башем (Моррисон, 78), О`Коннелл, Стивенс, Ландстрем, Фримэн, Робинсон (Шарп, 54), Норвуд, Иган, Макголдрик (Макберни, 54).
"Лестер": Шмейхель, Фукс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Эванс, Прат (Барнс, 64), Тилеманс (Менди, 89), Чоудури, Мэддисон, Перес (Морган, 78), Варди.
"Уотфорд" - "Вест Хэм" 1:3
Голы: Нобл (пен), 3 - 0:1, Грэй, 17 - 1:1, Аллер, 64 - 1:2, Аллер, 73 - 1:3
"Уотфорд": Фостер, Холебас, Фемения, Кэткарт, Доусон, Капу, Хьюз (Сарр, 74), Клеверли (Кина, 86), Дукуре, Грэй, Деулофеу (Уэлбек, 74).
"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Фредерикс, Диоп, Масуаку, Нобл, Фелипе Андерсон (Форнальс, 78), Лансини (Санчес, 88), Райс, Ярмоленко (Антонио, 55), Аллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|3
|4
|10
|Челси
|3
|4
|11
|Бернли
|2
|3
|12
|Астон Вилла
|3
|3
|13
|Норвич Сити
|3
|3
|14
|Лестер Сити
|2
|2
|15
|Вулверхэмптон
|2
|2
|16
|Кристал Пэлас
|2
|1
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0