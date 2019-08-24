"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас" и другие результаты 3-го тура АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас" и другие результаты 3-го тура АПЛ

Представляем результаты 3-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 1:2

Голы: Айю, 32 - 0:1, Джеймс, 89 - 1:1, ван Анхолт, 90 - 1:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Шоу (Янг, 34), Магуайр, Уан-Биссака, Мактомини (Мата, 85), Погба, Джеймс, Лингард (Гринвуд, 56), Марсьяль, Рэшфорд.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Келли, Макартур, Шлупп (Таунсенд, 80), Миливоевич, Куяте (Маккарти, 83), Заа, Айю (Бентеке, 75).  


"Брайтон" - "Саутгемптон" 0:2

Голы: Дженепо, 55 - 0:1, Редмонд, 90 - 0:2

"Брайтон": Райан, Берн, Данк, Даффи, Монтойя, Марч (Локадия, 68), Стивенс (Гросс, 78), Проппер, Троссард, Мопе (Мюррей, 74), Андоне.

"Саутгемптон": Ганн, Беднарек, Вестергор, Данзо, Валери (Дженепо, 53), Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Редмонд, Адамс (Буфаль, 80), Ингз (Армстронг, 84).


"Шеффилд Юнайтед" - "Лестер" 1:2

Голы: Варди, 38 - 0:1, Макберни, 62 - 1:1, Барнс, 70 - 1:2

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Башем (Моррисон, 78), О`Коннелл, Стивенс, Ландстрем, Фримэн, Робинсон (Шарп, 54), Норвуд, Иган, Макголдрик (Макберни, 54).

"Лестер": Шмейхель, Фукс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Эванс, Прат (Барнс, 64), Тилеманс (Менди, 89), Чоудури, Мэддисон, Перес (Морган, 78), Варди.


"Уотфорд" - "Вест Хэм" 1:3

Голы: Нобл (пен), 3 - 0:1, Грэй, 17 - 1:1, Аллер, 64 - 1:2, Аллер, 73 - 1:3

"Уотфорд": Фостер, Холебас, Фемения, Кэткарт, Доусон, Капу, Хьюз (Сарр, 74), Клеверли (Кина, 86), Дукуре, Грэй, Деулофеу (Уэлбек, 74).

"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Фредерикс, Диоп, Масуаку, Нобл, Фелипе Андерсон (Форнальс, 78), Лансини (Санчес, 88), Райс, Ярмоленко (Антонио, 55), Аллер.

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7 Борнмут Борнмут 2 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
9 Эвертон Эвертон 3 4
10 Челси Челси 3 4
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12 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
13 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
14 Лестер Сити Лестер Сити 2 2
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
16 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
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