"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Грилишу после скандала с нарушением карантина

Теги манчестер юнайтедастон вилладжек грилиш

"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Грилишу после скандала с нарушением карантина

Переход капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша в "Манчестер Юнайтед" не состоится, утверждает Daily Star.

По сведениям издания, "красные дьяволы" решили не покупать оскандалившегося футболиста, предпочтя сконцентрироваться на трансфере Джеймса Мэддисона из "Лестера".

Напомним, что накануне Грилиш призвал болельщиков соблюдать правила карантина, а сам тут же нарушил их, отправившись на вечеринку. По пути домой он ещё и врезался в три припаркованные машины на своём Range Rover.

Сообщается, что "МЮ" был готов потратить на хавбека "Астон Виллы" почти 79 миллионов евро.

Не пропустите: "Астон Вилла" серьезно накажет капитана, который нарушил правила карантина. | http://soccernews.ru
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