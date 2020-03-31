"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Грилишу после скандала с нарушением карантина
Переход капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша в "Манчестер Юнайтед" не состоится, утверждает Daily Star.
По сведениям издания, "красные дьяволы" решили не покупать оскандалившегося футболиста, предпочтя сконцентрироваться на трансфере Джеймса Мэддисона из "Лестера".
Напомним, что накануне Грилиш призвал болельщиков соблюдать правила карантина, а сам тут же нарушил их, отправившись на вечеринку. По пути домой он ещё и врезался в три припаркованные машины на своём Range Rover.
Сообщается, что "МЮ" был готов потратить на хавбека "Астон Виллы" почти 79 миллионов евро.
Не пропустите: "Астон Вилла" серьезно накажет капитана, который нарушил правила карантина. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18