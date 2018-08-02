"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Магуайру

"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к защитнику "Лестера" Харри Магуайру, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные дьяволы" вышли из гонки за центрбеком из-за завышенных финансовых требований "лис".

Теперь же "МЮ" переключил внимание на Йерри Мину из "Барселоны", которого можно купить за 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" рассматривает вариант многомиллионного обмена с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru