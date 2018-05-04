"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Умтити

Теги манчестер юнайтедсамюэль умтитибарселона

"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Умтити"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к защитнику каталонской "Барселоны" Самюэлю Умтити, информирует Marca.

По сведениям издания, "красные дьяволы" не будут ближайшим летом предпринимать попыток подписания 24-летнего бека "сине-гранатовых". Ввиду этого ожидается, что француз таки продлит контракт со своим клубом.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 39 матча за "Барселону".

Напомним, Моуринью интересуется еще одним форвардом сборной Бельгии. | soccernews.ru

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