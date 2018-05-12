"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Жоржиньо
"Манчестер Юнайтед" больше не интересуется хавбеком "Наполи" Жоржиньо.
Как сообщает Mirror, наставник манкунианцев Жозе Моуринью отказался от покупки бразильца и решил сосредоточиться на альтернативных вариантах.
Отметим, что теперь лидером в борьбе за игрока является "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30