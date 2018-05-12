"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Жоржиньо

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"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Жоржиньо

"Манчестер Юнайтед" больше не интересуется хавбеком "Наполи" Жоржиньо.

Как сообщает Mirror, наставник манкунианцев Жозе Моуринью отказался от покупки бразильца и решил сосредоточиться на альтернативных вариантах.

Отметим, что теперь лидером в борьбе за игрока является "Манчестер Сити".

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