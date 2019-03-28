"Манчестер Юнайтед" утвердил Сульшера на посту главного тренера

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"Манчестер Юнайтед" утвердил Сульшера на посту главного тренера

"Манчестер Юнайтед" в своём официальном твиттере объявил о подписании нового контракта с Уле Гуннаром Сульшером.

Норвежский специалист с 19 декабря 2018 года исполнял обязанности главного тренера "красных дьяволов", сменив у руля команды Жозе Моуринью.

Контракт между сторонами рассчитан на три года.

Под руководством Сульшера "МЮ" провёл 19 матчей, в которых одержал 14 побед, 2 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражения.

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Комментарии

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