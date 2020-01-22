"Манчестер Юнайтед" увеличил предложение по лидеру "Спортинга"

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"Манчестер Юнайтед" увеличил предложение по лидеру "Спортинга"

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры по трансферу полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает A Bola.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить футболиста 55 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. При этом, "Спортинг" оценивает хавбека в 80 миллионов евро, но манкунианцы не намерены платить требуемую сумму.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" уже согласовал с игроком условия личного контракта.

25-летний Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года. Всего он провел за лиссабонский клуб 136 матчей во всех турнирах, в которых забил 63 гола и отдал 52 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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