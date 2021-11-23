"Манчестер Юнайтед" уверен в назначении Почеттино

Теги маурисио почеттиноманчестер юнайтедпсж

"Манчестер Юнайтед" уверен в назначении ПочеттиноФото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может стать наставником "Манчестер Юнайтед" после недавнего увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

Как сообщает портал Manchester Evening News, "красные дьяволы" уверены в назначении аргентинского специалиста. Парижане в свою очередь требуют за него около 10 миллионов фунтов (около 11,8 млн евро) компенсации.

По информации источника, сам Почеттино желает стать тренером "Манчестер Юнайтед" уже сейчас. Отмечается, что английский клуб еще не делал Почеттино официального предложения.

Также не пропустите: Месси рассказал о фаворитах Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" работает над продажей Кокорина

"Фиорентина" работает над продажей Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов