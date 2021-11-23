"Манчестер Юнайтед" уверен в назначении Почеттино
Фото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может стать наставником "Манчестер Юнайтед" после недавнего увольнения Уле-Гуннара Сульшера.
Как сообщает портал Manchester Evening News, "красные дьяволы" уверены в назначении аргентинского специалиста. Парижане в свою очередь требуют за него около 10 миллионов фунтов (около 11,8 млн евро) компенсации.
По информации источника, сам Почеттино желает стать тренером "Манчестер Юнайтед" уже сейчас. Отмечается, что английский клуб еще не делал Почеттино официального предложения.
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