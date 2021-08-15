"Манчестер Юнайтед" уверен в сохранении Погба этим летом

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" всегда был уверен в том, что у них получиться сохранить французского полузащитника Поля Погба в команде этим летом, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, даже до того, как ПСЖ подписал Месси, "МЮ" был уверен - Погба остается.

Уже несколько недель ведутся переговоры с агентом игрока Мино Райолой о продлении контракта с французом. Однако соглашения пока нет.

Отмечается, что "Юнайтед" сделает еще как минимум одну попытку.

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