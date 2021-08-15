"Манчестер Юнайтед" уверен в сохранении Погба этим летом

Теги манчестер юнайтедполь погба

"Манчестер Юнайтед" уверен в сохранении Погба этим летомФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" всегда был уверен в том, что у них получиться сохранить французского полузащитника Поля Погба в команде этим летом, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, даже до того, как ПСЖ подписал Месси, "МЮ" был уверен - Погба остается.

Уже несколько недель ведутся переговоры с агентом игрока Мино Райолой о продлении контракта с французом. Однако соглашения пока нет.

Отмечается, что "Юнайтед" сделает еще как минимум одну попытку.

Также не пропустите: "Реал Мадрид" готов начать переговоры с ПСЖ по Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов