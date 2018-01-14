"Манчестер Юнайтед" уверен в трансфере Санчеса



Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы уверены, что именно им удастся заполучить хавбека. "Красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста требуемые 34 миллиона евро. К переходу в "МЮ" чилийца также склоняет его агент, которому обещают выплатить за эту сделку около 12 миллионов евро.

Напомним, что 29-летним Санчесом также интересуются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

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