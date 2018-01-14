"Манчестер Юнайтед" уверен в трансфере Санчеса

Теги арсенал лондоналексис санчесманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" уверен в трансфере Санчеса
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы уверены, что именно им удастся заполучить хавбека. "Красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста требуемые 34 миллиона евро. К переходу в "МЮ" чилийца также склоняет его агент, которому обещают выплатить за эту сделку около 12 миллионов евро.

Напомним, что 29-летним Санчесом также интересуются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Венгер: "Санчес находится в рассеянных чувствах, поэтому и остался дома". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов